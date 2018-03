Phil Hungerecker ist „Roockie des Jahres“

Anzeige

17 Tore in seinem ersten Profijahr in Mannheim waren wohl ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben. Phil Hungerecker (Bild) ist bei der „Gala des deutschen Eishockeys“ in Straubing zum „Rookie des Jahres“ (bester Neuling) gekürt worden. 80 Prozent der Stimmen vereinte der Jungadler auf sich. „Für mich persönlich war es eine sehr gute Saison. Ich hatte aber auch sehr gute Mitspieler, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, 17 Tore zu schießen. Als Mannschaft hatten wir zunächst zwar ein bisschen zu kämpfen, haben am Schluss aber in die Spur gefunden“, sagte der 23-Jährige.