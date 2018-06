Pioniere und Akrobaten

Anzeige

Wer durch die Halle geht, hört in Gedanken noch das hektische Dribbeln der Basketbälle, das Quietschen der Gummisohlen auf dem gewienerten Boden und den Jubel des Publikums von den Tribünen. Farben, Stil, Holzboden, Logos, Anzeigetafeln, die amerikanischen XXL-Dimensionen – alles hier wirkt wie konserviert, als ob es der Geist der Zeit nie durch die Mauern ins Innere geschafft hat.

Überzeugungsarbeit

„Die Aura der Halle ist unglaublich. Niemand kann sich dem entziehen“, sagt Schüssler. Vor vier Jahren haben sie zum ersten Mal mit ihrer Idee bei der Stadt angeklopft. Damals hat man noch signalisiert, dass es wohl eher nichts wird. Aber die beiden blieben hartnäckig. Schüssler, weil er als Sportwissenschaftler schon die Boulderwände vor seinem geistigen Auge sah. Handel, weil ihn der Charme des alten Gebäudes als Architekt sofort in seinen Bann zog. Außerdem kennen beide das Gelände von früher, als die US-Armee noch dort stationiert war. „Vor dem 11. September war hier alles offen. Wer ein paar Dollar in der Tasche hatte, konnte hier einkaufen oder mitfeiern“, sagt Handel. Die Erinnerung habe geholfen, das Potenzial des seit Langem verlassenen Geländes zu erkennen und eine Vision zu entwickeln.

Im Juli 2016 bekamen beide nach viel Überzeugungsarbeit den Zuschlag für die Halle, im September begannen die Bauarbeiten. Und obwohl sie noch nicht beendet waren, öffnete das Boulderhaus im März 2017 seine Türen. Damit ist es ein kleiner Teil einer großen Sache: Nach dem Abzug der Truppen hat Mannheim nun ein Areal zur Verfügung, das der Fläche seiner Innenstadt entspricht. Bis 2025 sollen hier 1000 Arbeitsplätze und Wohnraum für 8000 Menschen entstehen – ein Mammutprojekt.

Bier und Erinnerungen

„Wir sind hier so ein bisschen die Pioniere“, sagt Schüssler. Das Foyer des Boulderhauses ist deshalb schnell zu einem Treffpunkt für alle geworden, die schon hier sind: Bauarbeiter, Künstler, Architekten und der Pfarrer zum Beispiel, der in einem Bauwagen nebenan auf die Renovierung der Kirche wartet. Seit Neustem schaut außerdem jeden Freitag eine Gruppe Ex-Soldaten vorbei, um beim Bier in Erinnerungen zu schwelgen. Sie treffen sich im Foyer der Halle, das Handel anfangs Kopfschmerzen bereitet hat.

„Es war nicht leicht, den langgezogenen Raum gemütlich zu machen.“ Doch mittlerweile sorgt ein schmuckes Café zwischen roten Klinkerwänden für Wohlfühlatmosphäre, aus dem Problemraum ist ein Menschenmagnet geworden. Das liegt nicht zuletzt an der Melange aus Material und Geschichte: Die Balken der Theke sind über 200 Jahre alt, die rostigen Metallplatten hat Handel auf einer Baustelle gefunden und mit Sprühkleber und Klarlack konserviert. Von der Decke hängen Lampen aus der ehemaligen Offiziersdisko. Überhaupt haben sie vieles vor der Abrissbirne gerettet: die Spinde, die Lampen, die Dekoration oder die Fensterscheiben, die als Spritzschutz für die Küche dienen.

Derselbe Geist verbindet

Dass alles an diesem Ort ein bisschen Low-Budget und Freestyle ist, kommt nicht von ungefähr: Als Schüssler und Handel in ihrer Jugend das Klettern für sich entdeckten, war es noch kein Breitensport, sondern Rebellion. Bis heute sind ihnen Vereine, Mitgliedschaften, starre Regeln und Wettkämpfe zuwider. „Für uns geht es um einen Lebensstil, nicht um Leistungssport“, betont Schüssler. Natürlich sei bouldern körperlich zum Teil extrem anspruchsvoll – doch eigentlich gehe es um die Gemeinschaft, den Spaß an der Sache und das kollektive Tüfteln an Bewegungsproblemen.

Seit sie 2010 in Heidelberg das erste Boulderhaus eröffneten, ist vieles passiert. „Der Sport hat eine Entwicklung hingelegt, die mich noch immer sprachlos macht“, sagt Schüssler. Soll heißen: Bouldern boomt.

Einerseits freuen sie sich darüber, andererseits finden sie manche Entwicklungen befremdlich. Denn mit dem Sport hat sich auch das Geschäft professionalisiert. Millionen werden investiert, die Marketing-Maschinerie läuft heiß und bei mancher Boulderhalle besteht Verwechslungsgefahr mit einem Fitnessstudio.

Für Schüssler und Handel aber ist Bouldern mehr. Kreativität, Ästhetik, Gemeinschaft, Freigeist. Ihre Wände werden von Boulderern gebaut und nicht am Computer entworfen. Wenn mal ein Star der Szene vorbeikommt, muss er Eintritt zahlen wie alle anderen auch. „Niemand hier würde auf die Idee kommen, sich auf Facebook damit zu brüsten“, so Schüssler.

Lebensgefühl also. Eben dieses Gefühl brachte die beiden in einem entscheidenden Moment dazu, „ja“ zu sagen. Ein befreundeter Schreiner fragte sie mitten in den Bauarbeiten, ob er eine Halfpipe in die Halle bauen dürfe. Als passionierter Skateboarder trug er diesen Wunsch schon seit Langem mit sich herum. In nur einem Wochenende zimmerte er eine Rampe mitten in die Halle. Seitdem kommen nicht nur die Boulderer, sondern auch die Skater. Während die einen Fingerkraft und Bizeps ausreizen, feilen die anderen an Kickflips und Ollies (beides Skateboardtricks). „Das war der Anfang einer neuen Idee“, erinnert sich Handel, „wir haben gemerkt, dass die Sportarten gut harmonieren, weil sie derselbe Geist verbindet.“

Tatsächlich lassen sich Parallelen finden: Boulderer wie Skater haben eine eigene Kultur, keine große Lobby und oft ein Problem damit, dass ihr Sport mehr und mehr kommerzialisiert wird. So entstand die Idee, die Sports Arena auch anderen Sportarten abseits des Mainstream zu öffnen.

Eine Art Begegnungszentrum

„Wir wollen eine Art Begegnungszentrum für Randsportarten schaffen“, sagt Handel. Eine Slackline zum Balancieren ist schon gespannt, die Halfpipe und ein Teil der Kletterwände stehen. Hinzu kommen sollen schon bald Parkour, Yoga, Pilates und Crossfit. Auch ein paar Tischtennisspieler und eine Pole-Dancerin haben schon angefragt.

Handel lacht und sagt: „Wir sind offen für alles, solange alle respektvoll miteinander umgehen und die Gemeinschaft genießen.“ Auch für Kultur und Kunst wollen die Macher künftig Platz schaffen. Eine Frage hören die beiden immer wieder: „Wann ist alles fertig?“ Sie antworten dann mit einem Lächeln und einem knappen „nie“. Denn was nicht fertig wird, kann sich immer weiter entwickeln.

