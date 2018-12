Plötzlich kein Welterbetag

Lorsch.Ungewohnt ruhig ist es Anfang Juni in Lorsch. Üblicherweise wird am ersten Sonntag des Monats der Welterbetag gefeiert, der vor 14 Jahren am Kloster Lorsch ins Leben gerufen wurde und deutschlandweit Nachahmer fand. 2018 aber fällt er unerwarteterweise aus. Stadt und Land schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter dafür zu.

Grund ist eine in Lorsch geplante Erweiterung des Klosternetzwerks um ein islamisches Gelehrtendorf in West-Guinea. Sie soll im Rahmen des Welterbetags besiegelt und gefeiert werden, die Vorbereitungen sind weit fortgeschritten.

Das Vorhaben irritiert allerdings das hessische Kultusministerium. Die Stadt sei „vorgeprescht“, es gäbe aber noch „Klärungsbedarf“, lässt Minister Boris Rhein Ende Mai mitteilen. Das Gelehrtendorf sei zudem bislang nicht in der Liste der Welterbestätten vertreten.

Die Stadt sei der falsche Adressat, stellt Bürgermeister Schönung nach dieser Rüge klar. Lorsch wolle mit dem Hinweis auf „ministerielle Bedenken“ von eigenen Fehlern ablenken, heißt es wiederum aus Wiesbaden.

In Lorsch entscheidet man sich schließlich, den Welterbetag 2018 komplett zu streichen. Ein Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen, genüge den selbst gewählten Qualitätsansprüchen nicht, die man zum Maßstab erhoben habe, erklären die Organisatoren bei der Schlösserverwaltung.

Die Absage wird allseits bedauert. Erklärt wird, an der Umsetzung des Vorhabens im kommenden Jahr arbeiten zu wollen – gemeinsam mit dem Ministerium. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018