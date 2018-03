Politiker durch den Fleischwolf gedreht

Anzeige

Hunderttausende Narren bejubelten in den Karnevalshochburgen die Rosenmontagszüge in Mainz, Köln und Düsseldorf. Wie jedes Jahr wurde auch 2018 wieder die Politik aufs Korn genommen: Angela Merkel, Martin Schulz, und die Groko-Quälerei wurde verspottet. Besonders von Schulz blieb dabei nicht viel übrig – in Düsseldorf drehte der einstige SPD-Superstar sich selbst als Pappkamerad mit letzter Kraft durch den Fleischwolf (Bild). Die Kölner ließen Merkel im engen roten Blaser als Discoqueen auftreten – ihre Melodie: „Staying Alive“ („Am Leben bleiben“).