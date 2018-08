Politiker machen Kasse

Anzeige

Landrat und Landtagsabgeordneter auf ungewohntem Terrain: Christian Engelhardt (CDU) und Norbert Schmitt (SPD) haben sich für einen guten Zweck eingesetzt. In der Karstadt-Filiale im Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim standen die Politiker für zwei Stunden an der Kasse. Sie scannten die Ware, verpackten sie in Tüten und kassierten. Der Einsatz lohnt sich für eine Viernheimer Einrichtung: Zehn Prozent des Umsatzes, den die Kunden in diesem Zeitraum machten, werden an das Familienbildungswerk Viernheim gespendet. Innerhalb dieser zwei Stunden kam so der Spendenbetrag von 743,89 Euro zusammen.

Das ungewöhnliche Kassenpersonal ist Teil der Aktion „Mama ist die Beste“, die schon im dritten Jahr läuft. Karstadt will damit lokale gemeinnützige Organisationen unterstützen, die sich für die Bedürfnisse von Müttern engagieren. „So können wir den Müttern das zurückgeben, was sie für diese Stadt leisten“, begründet Filialgeschäftsführerin Nicole Steffens das Engagement. Den Spendenempfänger Familienbildungswerk hatten die Kunden selbst ausgewählt su