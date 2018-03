Polizei codiert Fahrräder

Anzeige

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei hat drei Termine für die Fahrradcodierung eingeplant, für die sich interessierte Radler anmelden können. Sie bekommen so die Möglichkeit, kostenlos ihr Velo registrieren zu lassen. Los geht’s am Donnerstag, 22. Februar.

Am Montag, 23. April, ist der Folgetermin, der nächste am Donnerstag, 5. Juli. Auf dem Gelände vor dem Rathaus in der Kettelerstraße 3 werden jeweils sach- und fachkundige Beamte zwischen 8 und 15 Uhr zur Verfügung stehen. Für die Codierung ist ein Eigentumsnachweis, wie etwa eine Rechnung, und ein gültiger Ausweis mitzubringen. Anmeldung unter der Telefonnummer 06204/97 47 17. red