Predigtreihe: Der Sommer – ein Gedicht

Anzeige

Die WM ein Sommermärchen? „Sommer – ein Ge-dicht“! So lautet der Titel der Predigtreihe in der CityKirche Konkordien in R 2. Vom 15. Juli bis 9. September sind alle Reisefreudigen sonntags um 11 Uhr eingeladen zu Gedanken- und Gedichtreisen. Es geht um Stab- und Endreim, Paarreim, Kreuzreim und gar nicht gereimte Gedanken. Manches Gedicht gibt Antworten, das andere stellt Fragen. Start ist morgen am Sonntag, 15. Juli, um 11 Uhr mit Pfarrerin Ilka Sobottke und dem Jazz Trio zum Thema „Für die mit der Sehnsucht nach dem Meer“. Das anschließende Gemeindefest auf der Wiese an der CityKirche verbindet sich dabei mit dem Fest des ökumenischen Projekts „Flüchtlingspaten.“ dv (Bild: pixabay))