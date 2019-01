Predigtreihe „recht.schaffen“

Am Dreikönigstag startet in der CityKirche Konkordien mit der Mannheimer Vesperkirche auch die begleitende Predigtreihe. Diesmal geht es sonntags um 10 Uhr um das gewichtige Thema „recht.schaffen“, denn oftmals sind Bedürftige nicht in der Lage, ihre Rechte geltend zu machen. Das Bloomaul 2019, Pfarrerin Ilka Sobottke, eröffnet die Reihe am 6. Januar mit „Himmelschreiendes Recht“. Am 13. Januar spricht Ellen Bareis (Ludwigshafen) über „Recht auf Stadt“. Der stellvertretende Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion Konstantin von Notz ist am 20. Januar mit „Nicht träge sein“ zu Gast. Bild: Alexander Kästel

