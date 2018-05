Pressefreiheit weltweit bedroht

Anzeige

Dass es in Ländern wie Nordkorea schlecht um die Pressefreiheit steht, ist bekannt. Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) hat allerdings beobachtet, dass sich 2017 die Möglichkeiten für freie Berichterstattung gerade in Europa verschlechtert haben. In Ungarn hat sich seit dem Amtsantritt des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban 2010 die Lage für die Medien dramatisch verschlechtert. Medienrechtler sehen die Pressefreiheit in Polen seit einer Reform der nationalkonservativen Regierung 2015 in Gefahr. Und in der Türkei sitzen mehr als 150 Journalisten in Haft.