Prinzessin Beatrix feiert ihren 80. Geburtstag

ARCHIV - 26.04.2014, Niederlande, Amstelveen: Prinzessin Beatrix der Niederlande winkt. Am 31.01.2018 wird sie 80 Jahre alt. (zu dpa «Mit Hut, Charme und Betonfrisur: Prinzessin Beatrix wird 80» - Wiederholung am 30.01.2018) Foto: Freek Van Den Bergh / Pool/ANP POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © dpa, Freek Van Den Bergh , Pool, ANP POOL

Mehr als drei Jahrzehnte lang war Beatrix (Bild) Königin der Niederländer. Seit einiger Zeit genießt sie ihren Ruhestand, trägt seit ihrer Abdankung vor fünf Jahren wieder den Titel Prinzessin. Am 31. Januar hat sie ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sie hat noch immer ein Büro im Palast in Den Haag, nimmt auch noch offizielle Termine wahr und entlastet damit ihren Sohn, König Willem-Alexander, und dessen Frau Máxima. Doch als königliche Rentnerin macht sie vor allem, was ihr Spaß macht, hat vor allem Zeit für ihre Leidenschaft, die Bildhauerei. Und natürlich ihre acht Enkel.

