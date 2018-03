Privates und Öffentliches verschränkt

Anzeige

Es war wohl keine so gute Idee der Schriftstellerin Natascha, ihr Sommerhaus an einem mecklenburgischen See einer syrischen Flüchtlingsfamilie zu vermieten. Eine Geste aus dem Geist deutscher Willkommenskultur, gewiss. Aber eine Kulturschaffende mittleren Prominenzgrades muss bei so viel Edelmut mit dem hämischen Verdacht rechnen, dass sie sich beim Gutsein allzu gern zusehen lässt. Erst recht, wenn sie ihre Mietangelegenheit in einer Zeitungskolumne sogleich publizistisch bewirtschaftet. Da lässt das Fernsehen nicht lange auf sich warten, um eine Homestory zu inszenieren, und schon stehen die „Geier vom Boulevard“ auf der Matte und produzieren klebrige Sentimentalitäten, mit denen sich auch die Ressentimentmaschine füttern lässt.

Nataschas Ehemann Richard, als Gletscherforscher zu kühl abwägender Weltbetrachtung neigend, beäugt die humanitäre Aktion seiner Frau mit skeptischen Gefühlen. Er weiß, dass Nataschas Fürsorge zielstrebig in eine Belagerung der fremden Familie übergehen wird – ohne jeden Respekt für die Scham und Eigenheiten der Anderen. In der Auseinandersetzung um das familiäre Hilfsprojekt wird auch sichtbar, wie weit das Paar sich mit den Jahren voneinander entfernt hat. Richard spielt mit dem Gedanken, sich ganz zurückzuziehen: nach Kanada vielleicht. Da wäre er der Welt des Eises näher, jedenfalls weit weg von den Niederungen des Ehealltags und den Verwicklungen der deutschen Flüchtlingspolitik.

Feines Sensorium bewiesen

Norbert Gstrein entwickelt in seinem knapp gehaltenen Roman ein zeitgenössisches Tableau, in dem sich Privates und Öffentliches, Flüchtlings- und Ehekrise verschränken. Wieder einmal beweist dieser Schriftsteller, dass er ein feines Ohr hat für falsche Zungenschläge. Das öffentliche Klima ist von Rechthabern jeder Couleur so aufgeheizt, dass über Flüchtlinge – geschweige denn mit ihnen – nicht mehr rational gesprochen werden kann. Die narzisstische Selbstgerechtigkeit der einen und die rassistischen Ressentiments der anderen schaukeln sich gegenseitig hoch – eine feindselige Stimmung kommt auf rund um das Haus am See. Gstrein teilt bei dieser Gelegenheit manchen Seitenhieb aus. So lässt er seinen Ich-Erzähler Richard nicht nur über die mütterlichen Anmaßungen seiner Ehefrau spotten, er mokiert sich auch über Theaterleute, die sich der reichlich zur Verfügung stehenden Flüchtlinge als Komparsen bedienen – mit intellektuell abenteuerlichen Rechtfertigungen.