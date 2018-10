Professionelle Entlastung am Telefon

Bei Kunden kommt es nicht gut an, wenn sie ihren Ansprechpartner zu den üblichen Geschäftszeiten telefonisch nicht erreichen. Anrufe, die nicht angenommen werden oder dauerhafte Warteschleifen verärgern jeden Anrufer.

Hier kann global office Abhilfe schaffen. Der Dienstleister aus Montabaur bietet mit seinem Telefonservice eine bestmögliche telefonische Erreichbarkeit des Unternehmens. Seit zehn Jahren erstellt global office branchenspezifische Erreichbarkeitskonzepte und optimiert den Kundendialog für Unternehmen, so dass Anrufe, E-Mails und Kundenanfragen schnell und professionell beantwortet werden. global office arbeitet mit einem effizienten Konzept und versierten Mitarbeitern an zahlreichen Standorten. Einer davon ist der von Daniela Kohl in Zwingenberg, die mit viel Erfahrung und persönlicher Kundennähe den südhessischen Standort betreibt.

Sie gehört auf der diesjährigen Gewerbeschau zu den neuen Anbietern und wird am Stand gerne das Konzept von global office erläutern, das für den Ein-Mann-Betrieb ebenso interessant ist wie für das mittelständische Unternehmen bis hin zu Fachbereichen von Großkonzernen. Sei es im Automobilhandel, in der Hotellerie und Gastronomie, in Arztpraxen oder einfach für alle Unternehmen, dessen Kunden nicht warten sollen.

global office übernimmt eingehende und ausgehende Telefonate, Chat- und E-Mail-Kommunikationen mit den Kunden – immer dann, wenn die Zentrale überlastet ist oder personelle Engpässe es erfordern.

Dieses erfolgreiche Geschäftsfeld bietet global office seit 2010 an. Aktuell verfügt global office über 42 Standorte in Deutschland, die von selbstständigen Partnern wie Daniela Kohl betrieben werden. js

