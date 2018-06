Projekt feiert Geburtstag

Anzeige

Auch in diesem Jahr beginnt für den Lions Club Weinheim frühzeitig die Vorbereitung zur Adventskalenderaktion. 2018 feiert die Aktion zehnjähriges Jubiläum. Die Lions wollen ab Ende Oktober zugunsten ihres erfolgreichen Projekts „Junge Menschen für das Leben stärken“ einen ganz besonders gestalteten Kalender anbieten. Sie haben an den dafür in Frage kommenden Schulen einen Malwettbewerb für das Titelbild ausgeschrieben. Die Resonanz war sehr gut. Die eingereichten Bilder werden Anfang Juli von einer Jury bewertet und vom 14. bis 27. Oktober in der Weinheimer Stadtbibliothek ausgestellt. Es gibt eine öffentliche Preisverleihung. Am 22. Oktober ist ein Sponsorenempfang mit dem Schirmherren der Aktion, Landrat Stefan Dallinger, vorgesehen.

In der Vorweihnachtszeit sollen wieder 6000 Kalender zum Preis von je fünf Euro in Weinheim und Umgebung verkauft werden. Präsident Dr. Jürgen Max Schneider und die Hauptverantwortlichen für das Projekt, Bert Nobis und Renate Wiencke, freuen sich über die große Unterstützung und den Zuspruch, den die Aktion auch im vergangenen Jahr aus der Geschäftswelt erfahren hat. Mehr als 600 Preise im Wert von zusammen über 30 000 Euro machten die Kalender attraktiv. Nach Abzug der Kosten sind über 25 000 Euro in die Vereinskasse der Lions geflossen. Das Geld kommt der Jugendarbeit zugute. Die Lions sprechen ab sofort ihre bisherigen und auch neue Sponsoren aus der Geschäftswelt an und bitten wieder um Preise.

Unterstützung für Kinder

Aus den Erlösen von über 200 000 Euro können soziale und gemeinnützige Projekte, vor allem für Kinder und Jugendliche in der Region, finanziert werden. Unterstützt werden weiter Schüler der Hans-Freudenberg-Schule, die sich in Projekten für die Gemeinschaft engagieren sowie das Projekt „Klein-Unternehmer“ an der Pestalozzi-Grundschule. Unterstützt werden ferner die Ferienspiele und im Pilgerhaus das Projekt „Kunst und Diakonie“. wn