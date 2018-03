Purer Urlaubsgenuss mit Vitalcheck

Anzeige

Auf einer Anhöhe im Tiroler Kaiserwinkl, am Fuße des Wilden Kaisers, schmiegt sich das Vier-Sterne-Superior-Hotel Peternhof in die Landschaft. Der Peternhof ist aber nicht „nur“ ein österreichisches Hotel. Fast könnte man von einem kleinen Wohlfühldorf sprechen. Sechs Gebäude zum Wohnen und Genießen reihen sich um eine imposante Wellness- und Beautywelt.

3500 Quadratmeter sind im Peternhof ausschließlich der Harmonie, dem Wohlbefinden und der Entspannung gewidmet. Körper, Geist und Seele finden an dieser Adresse ihre Balance. Bewegen, Erleben und Entspannen – getreu diesem Motto erwartet Gäste des Haues im neuen Fit-Well-Chalet auf 650 Quadratmetern eine Fitnesswelt der Superlative. Das innovative Well-Med-Konzept des Hauses ebnet den Weg zu einem neuen Lebensgefühl.

Fernöstliche Baderituale

In der Wasserwelt des exklusiven Wellnesshotels finden Badenixen alles, was ihr Herz begehrt. Ein wahres Prachtstück ist das Sportschwimmbecken mit 20 Metern Länge. Inspiriert von orientalischen Vorbildern, tauchen Hotelgäste im Bano Real in eine maurisch-osmanische Badewelt ein. Fernöstliche Baderituale, etwa ein osmanisches Schwitzbad, ein maurisches Solebad, Thalasso oder Hamam, sowie Ruheoasen empfangen Wellnessfreunde mit einem märchenhaften Ambiente. Kleine Almhütten, ein plätschernder Gebirgsbach samt knarrendem altem Mühlrad und steile Felswände bringen Gebirgsflair in das Sauna-Almdorf. Saunafreunde wärmen sich auch in der Eventsauna – diese kann mit einer Extraportion Entertainment zwischen „Heiß & Kalt“ aufwarten. Der Sole-Dom spendet Soledampf und wohlige Wärme durch Infrarotbestrahlung. Die Finnische Kuglsauna in 3,5 Meter Höhe ist eine inspirierende Sauna-Neuheit. Wohltuende Massagen, Packungen, Ayurveda-Behandlungen, Gesicht- und Körper-Treatments machen eine Auszeit perfekt.