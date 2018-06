Pusten für den Sieg

Anzeige

Hallo liebe Freunde! Wisst ihr, wer die Krake Paul ist? Die hat vor acht Jahren bei der Weltmeisterschaft im Fußball den Ausgang der Spiele vorausgesagt. Und sie lag dabei immer richtig – weshalb sie auch über ihre Heimat hinaus, dem Sea Life Centre in Oberhausen, berühmt wurde. Harry Hase und ich überlegen nun, ob wir das nicht auch versuchen sollen. Wir stellen uns einfach vor, der See, in dem Elli Ente so gerne schwimmt, sei das Tor. Und statt einem Ball nehmen wir ein Blatt und pusten es abwechselnd in Richtung Wasser. Landet das Blatt im See und auf Ellis Schnabel, heißt das, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Und wenn es daneben oder nur im Gras am Ufer landet, dann... pusten wir einfach noch einmal! Tolle Idee, oder? Jetzt muss nur noch Elli mitspielen – dann sind wir drei das perfekte Tier-Orakel: Bei uns gibt’s nur Tore.