Qualifizierte Bewerber sind Mangelware

Was können Unternehmen tun, um geeignete Bewerber zu finden?

Töltl: Der Ausbildungsmarkt hat sich gedreht. Während sich früher junge Menschen um einen Ausbildungsplatz bemühen mussten, sind heute die Unternehmen aufgefordert, sich bei den Bewerbern bekannt und attraktiv zu machen.

Mit welchen Argumenten können Unternehmen diejenigen Bewerber, die ein Studium bevorzugen, für eine Ausbildung gewinnen?

Töltl: Die berufliche Aus- und Weiterbildung ist aufgrund des demografischen Wandels und des geänderten Berufswahlverhaltens junger Menschen die Jobgarantie. Bereits heute herrscht Vollbeschäftigung und es können nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzt werden. Dieser Trend wird sich noch verschärfen. Der Arbeitsmarkt in Deutschland benötigt auch in Zukunft deutlich mehr beruflich als akademisch Qualifizierte. Da die Unternehmen ihr Ausbildungsangebot am eigenen Bedarf orientieren, gilt die Regel: Hinter jedem Ausbildungsplatz steckt auch ein adäquater Arbeitsplatz. Hinter jedem Studienplatz steckt hingegen die Hoffnung auf eine adäquate Beschäftigung. Auch Akademiker werden sich in Zukunft nicht schwer tun, einen Arbeitsplatz zu finden. Aber oftmals nicht in ihrem Wunschberuf oder sogar in einem ganz anderen Bereich als dem ihres Studiums.

Ist das Gehalt nicht auch ein Argument dafür, ein Studium zu beginnen?

Töltl: Auch das spätere Gehalt wird in vielen Fällen kein Argument mehr für ein Studium sein. Bereits heute verdienen Arbeitnehmer in bestimmten Mangelberufen deutlich besser als Akademiker in bestimmten Segmenten. Dieser Trend wird sich weiter verstärken, da beruflich Qualifizierte immer mehr zur Mangelware auf dem Arbeitsmarkt werden und der Markt darauf auch durch steigende Gehälter reagieren wird. Der Kampf der Unternehmen um die besten beruflich Qualifizierten hat in vielen Branchen bereits begonnen und wird sich deutlich verstärken.

Kann das Gehalt eine Stellschraube sein, um auch Ausbildungen attraktiver zu machen?

Töltl: Die Ausbildungsvergütung ist für junge Menschen als erstes regelmäßiges Einkommen selbstverständlich auf den ersten Blick wichtig. Entscheidend für die Attraktivität einer Ausbildung sind aber andere Faktoren. Aus verschiedenen Umfragen wird übereinstimmend deutlich, dass junge Menschen vor allem eine qualitativ gute Ausbildung wollen, ein gutes Betriebsklima schätzen, eine für sich selbst als erfüllend eingeschätzte Tätigkeit suchen und berufliche Entwicklungsperspektiven aufgezeigt bekommen wollen. Die Ausbildungsvergütung spielt deshalb bei genauerem Hinsehen lediglich eine wichtige Nebenrolle.

Was können gerade die Mittelständler tun, um eine Ausbildung im eigenen Betrieb attraktiver zu machen?

Töltl: Mittelständler haben die Chance, durch ihre in aller Regel persönlichere Bindung an die Mitarbeiter während der Ausbildung Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Man kennt sich im Betrieb und weiß, welche Positionen wann zu besetzen sind. Dadurch lassen sich geeignete Nachwuchskräfte auf bestimmte Positionen hin entwickeln. Eine wichtige Rolle hierbei spielt die höhere Berufsbildung mit ihren Abschlüssen als Fachwirt, Meister oder Betriebswirt. Mittelständer können so bereits im Bewerbungsgespräch mit einem Auszubildenden mögliche Perspektiven nach der Ausbildung aufzeigen und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten.

Welchen Stellenwert haben Praktika vor Beginn der Ausbildung?

Töltl: Praktika werden immer wichtiger. Eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg einer Ausbildung ist es, dass Betrieb, Ausbilder und Auszubildender zueinander passen. Dies kann durch Praktika erprobt werden. Insbesondere den Bewerbern fällt der Übergang in den Beruf um ein Vielfaches leichter, wenn sie die betriebliche Umgebung, das Ausbildungspersonal und das Arbeitsklima im zukünftigen Ausbildungsbetrieb schon vorab kennengelernt haben.

Welche Unterstützung bietet die IHK Rhein-Neckar?

Töltl: Die IHK Rhein-Neckar unterstützt ihre Mitglieder auf vielfältige Weise: Betriebe können sich durch den von der IHK organisierten „Tag der Berufsbildung“ bereits bei Schülern, aber auch Lehrern an allgemeinbildenden Schulen durch praktische Einblicke in die Ausbildung bekannt machen. Außerdem können Betriebe der IHK eigene Auszubildende als „Ausbildungsbotschafter“ benennen. Die IHK organisiert dann für diese Auszubildenden Einsätze an Schulen, wo sie authentisch über ihre eigenen positiven Erfahrungen in der Ausbildung berichten und dabei auch auf den Ausbildungsbetrieb aufmerksam machen.

Außerdem bietet die IHK ein aktives Matching von Ausbildungsplatzbewerbern und Ausbildungsbetrieben an. Unternehmen, die noch keine oder keine geeigneten Bewerber gefunden haben, können sich bei der IHK melden. Wir verfügen über einen Pool an vorab auf ihre berufliche Eignung getestete Bewerber, mit denen auch Einzelgespräche über ihre berufliche Zukunft geführt worden sind. Dadurch konnten wir schon viele Ausbildungsverhältnisse passgenau anbahnen.

Über welche Kanäle können Unternehmer die potenziellen Bewerber noch erreichen?

Töltl: Nach wie vor sind die Eltern eine wichtige Informationsquelle für junge Menschen bei der Berufswahl. Deshalb organisiert die IHK jetzt auch den Einsatz von „Senior-Ausbildungsbotschaftern“. Das sind Menschen im Berufsleben, die ihre berufliche Karriere mit einer Berufsausbildung begonnen haben. Sie treten bei Elternabenden an Schulen oder sonstigen Veranstaltungen auf, welche die Zielgruppe der Eltern ansprechen und informieren über die Chancen der beruflichen Ausbildung und höheren Berufsbildung.

Wie können Unternehmen das Internet für sich nutzen?

Töltl: Das Internet ist für junge Menschen die zentrale Erstanlaufstelle für Informationen. Ausbildungsbetriebe müssen sich deshalb auch im Internet sichtbar machen – etwa auf unserer bundesweiten IHK-Plattform für Praktikums- und Ausbildungsplätze.

Welche Hilfen bietet die IHK Rhein-Neckar – vor allem kleinen und mittleren Unternehmen – bei der Bewerberansprache?

Töltl: Wir sind auf zahlreichen Lehrstellenbörsen und -messen in der Region vertreten. Gerade kleinere und mittelständische Unternehmen können sich den finanziellen und personellen Aufwand oft nicht leisten, auf Messen und Börsen für sich zu werben. Die IHK hat dabei stets alle uns gemeldeten Lehrstellen mit im Gepäck und führt so das Angebot und die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen zusammen. Darüber hinaus bieten wir auch im Laufe des Ausbildungsjahres mehrere Speed-Datings an. Dabei erhalten Betriebe sowie Bewerber die Möglichkeit, in kurzen Gesprächen auf sich aufmerksam zu machen. Teilnehmer dieser Speed-Datings sind immer wieder begeistert, wie einfach es sein kann, mit diesem Format den geeigneten Bewerber oder den passenden Ausbildungsbetrieb zu finden.

