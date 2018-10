Radweg ist fertig, aber noch nicht offen

Ganz geklappt hat es mit der Zusage der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN) noch nicht. Sie hatte angekündigt, dass im Laufe der vergangenen Woche ein provisorischer Radweg zwischen dem Hauptbahnhof und dem Parkplatz beim Biomarkt an der B 3 geschaffen und geöffnet wird. So soll Radfahrern die Nord-Süd-Verbindung erleichtert und der gefahrvolle Weg über die Baustelle beim Postknoten erspart werden. Das Stück Radweg ist geteert, aber gesperrt. Vermutlich muss noch die Abnahme erfolgen.

Der Radweg beginnt unter der OEG-Brücke, führt eine kurze Strecke im Abstand von einigen Metern an den Bahngleisen entlang, macht dann einen Schwenk um die Stirnseite eines alten Bahngebäudes und kommt auf dem Parkplatz beim Biomarkt raus. Hohe Bauzäune sorgen für eine klar geführte Strecke und eine Abgrenzung zur Bahnlinie.

Nun ist zu hoffen, dass in der dieser Woche die Freigabe erfolgt. Umstände und Widrigkeiten scheinen Radfahrer allerdings in Weinheim ohnehin gewohnt zu sein. Als „teilweise lebensgefährlich“ bezeichnen Harry und Brigitte Ströbel Situationen, die sie als leidenschaftliche Radfahrer in den vergangenen drei Jahren erlebt haben, in denen sie über 4000 Kilometer zusammen auf dem Rad zurückgelegt haben. Besonders in Erinnerung blieb ihnen ein Autofahrer, der von der Bahnhofstraße herunterkam und an der Ampel verbotener Weise nach rechts auf die B 3 abbog und fast Herrn Ströbel umgefahren hätte.

Unter anderem Einblicke in Radwege gibt Michael Hamburger. Wurzeln auf dem Radweg Multring (OEG-Seite) lassen das Rad springen, in der Breslauer Straße wurde ein Radweg Parkplätzen geopfert. Seiner Meinung nach müsste es längst einen Radschnellweg von Weinheim Richtung Viernheim geben. „Radfahren ist durch die gestiegene Ignoranz gefährlicher geworden“, schreibt er an die Redaktion.

Dass man es auch als Fußgänger nicht immer einfach hat, geht aus einer anderen Zuschrift hervor. Bei der Überquerung der Birkenauertalstraße an der Ampel bei der Untergasse zum Beispiel würde oft noch bei Rot drübergefahren.

Gefährliche Überholmanöver beim Befahren des Suezkanalwegs hat Ralf Hilpert schon öfter als Radler durch Autofahrer erlebt. Außerdem seien zahlreiche Fahrradwege in Weinheim in schlechtem Zustand. Irene Kegel schließlich hat ein Problem im Straßenverkehr für Radfahrer in der Weinheimer Weststadt beschrieben. „An der Waidallee, bei der Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz der TSG Weinheim, wird man als Radfahrer von fast jedem zweiten Autofahrer ignoriert. Hier wäre auf jeden Fall rote Farbe für den Radweg angebracht“, schreibt sie. Eine ähnliche Situation entlang des Multrings beim Stahlbad fügt sie ihrem Schreiben noch an und meint: „Ich freue mich auf die Lösung.“ dra

