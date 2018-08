Räuchern mit der Natur

Gaben der Natur zum Räuchern sind Thema einer Kräuterwanderung. © whm

Die Kräuterexpertin und Naturaroma-Köchin Dorisa Winkenbach beschäftigt sich bei ihrem nächsten Weinheimer Wildkräuterspaziergang am Dienstag, 21. August, mit einem etwas ausgefallenen Thema: Dem Räuchern mit den Pflanzen, die am Wegrand wachsen. Sie erklärt zum Beispiel: Was eignet sich zum Räuchern und wie wird es hergestellt und eingesetzt? Welche Wirkung können erzielt werden? Apfelbaumblätter, Beifuss, Salbei, Erdrauch und vieles mehr eignet sich zum Räuchern und hat unterschiedliche Eigenschaften.

Auch für die Küche

Räucherkraut kann als Aromaspender und für die Raumreinigung verwendet werden, manches findet auch Verwendung in der Küche. Es wird ein Räucherbüschel gebunden und die Anwendung erklärt. Dazu gibt es Infos, Tipps und Rezepte für die spätsommerliche Wildkräuterküche. Der Spaziergang beginnt um 17 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung genannt.

Kosten: 18 Euro, inklusive Räucherbüschel zum Mitnehmen, sowie Anleitungs-Texte. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich bei Stadt Weinheim, Tourist Information, Telefon 06201/8 26 10, E-Mail: tourismus@weinheim.de. whm

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018