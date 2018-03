Randalierer verletzt sich selbst

Anzeige

Nachdem ein 45-jähriger Mann aus Südhessen am Sonntagabend versuchte in das Haus seiner Ex-Frau im Eichenweg einzudringen, wurde er in Gewahrsam genommen. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten wurden verständigt, nachdem der Mann die Haustüre des Mehrfamilienhauses eingetreten hatte.

Im Hausinnern trat er gegen die Wohnungstüre der Exfrau. Beim Eintreffen der Polizei lag der stark alkoholisierte 45-Jährige mit einer stark blutenden Wunde am Hinterkopf neben der Hauseingangstür. Er war offensichtlich gestürzt. Aufgrund der stark blutenden Wunde war eine Versorgung im Krankenhaus notwendig.

Beamte beleidigt

Da er nicht freiwillig mitfahren wollte und sich nach Mitteilung der Polizei höchst aggressiv verhielt, musste der Verletzte mit Handschellen und unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort musste er während der ärztlichen Behandlung festgehalten werden. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten auf das Übelste und bedrohte diese auch. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er nach Klärung der Haftfähigkeit durch einen Arzt in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Nachdem er wieder nüchtern war, wurde er auf freien Fuß gesetzt.