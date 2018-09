Für das Geschenkehaus Rau ist das Messewochenende eine Großkampfaktion, denn das Fachgeschäft ist sowohl als Aussteller in der Sporthalle präsent als auch am verkaufsoffenen Sonntag im Geschäft am Marktplatz.

Für Ingeborg Kude vom Geschenkehaus eine unumgängliche Selbstverständlichkeit, denn als Vorsitzende der örtlichen Wirtschaftsvereinigung ist sie auch Mitorganisatorin der Messe.

Im Mittelpunkt der Präsentationen werden sowohl in der Halle als auch im Geschäft die Ranzen stehen, denn Geschenkehaus Rau gilt aufgrund seiner großen Auwahl als das Schulranzen-Fachgeschäft an der Bergstraße.

Eine Auswahl dieser vielfältigen Modelle und Designs ist an beiden Messetagen bei der Ranzenparade in der Halle (jeweils 14 Uhr) zu sehen.

Für den verkaufsoffenen Sonntag im Geschäft wurden die Graffiti-Artists der Firma Satch engagiert, die beim Sprayday den jeweils bei Rau gekauften Rucksack mit dem individuellen Wunschmotiv verzieren (Terminreservierung). js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018