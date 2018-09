Rauchiges von den Highlands

Hans Georg Würsching ist ein ganz besonderer Spezialist. Er ist ein überzeugter Fan von Schottland und seinem Exportschlager - dem schottischen Whisky.

Zum einen handelt er mit diesem rauchigen Getränk und veranstaltet Whisky-Tastings. Die nächsten in der Alten Schlosserei in Einhausen sind übrigens am 17. November und 1. Dezember. Zum anderen schreibt er Whisky-Krimis und spannende Geschichten über die Schotten.

Noch vor der Buchmesse im Oktober, auf der er auch sein wird, können die Messebesucher am Stand von Georg Würsching seinen neuesten Krimi „Jäger und Sammler“ kennenlernen und auch erwerben. Außerdem ist schottischer Single Malt Whisky im Ausschank (auch Verkauf) und neben Infos über Schottland (auch Reise-Tipps), Whisky und Krimis werden auch schöne Bilder aus Schottland gezeigt. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018