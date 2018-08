Realität nähert sich der Fiktion an

Der Bestsellerautor Timur Vermes sieht Ähnlichkeiten zwischen der Handlung seines neuen Romans und der Flüchtlingspolitik der CSU. „Ich dachte schon, die CSU wolle meine Geschichte noch schnell vor der Veröffentlichung wahr werden lassen“, sagte der Autor dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ übersein Buch „Die Hungrigen und die Satten“, das gestern erschienen ist. Darin entwirft der 51-Jährige (bekannt geworden durch seine Hitler-Farce „Er ist wieder da“) ein Europa, das die Grenzen dichtgemacht hat, während Flüchtlinge sich in großen Camps in Ostafrika sammeln. Fiktion und Politik seien dabei nicht zufällig zusammengetroffen. „Ich spiele nicht mit geheimen Infos, sondern meine Geschichte basiert auf den alltäglichen Nachrichten“, so Vermes. (Eichborn-Verlag, Köln. 512 Seiten, 22 Euro). dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018