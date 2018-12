Rechtsstreit am Ende einer kuriosen Saison

Bergstraße.Die Fußball-Saison 2017/18 nahm an der Bergstraße an den letzten Spieltagen einige überraschende Wendungen, die vielen noch lange in Erinnerung bleiben werden. Ungewöhnlich viele Rückrüge von Mannschaften führten dazu, dass die zu Rundenbeginn ausgegebenen Auf- und Abstiegsregelungen über den Haufen geworfen wurden.

Nachdem sich der TV Lampertheim vorzeitig aus der Gruppenliga verabschiedet hatte, schaffte dort im Endspurt der FC Sportfreunde Heppenheim den Klassenerhalt. Davon profitierte unter anderem der VfR Fehlheim II, dem als B-Liga-Zweiter die Relegation erspart blieb, und der direkt in die A-Liga aufstieg.

Ein Kuriosum erlebte die SG Einhausen, die als Dritter der Kreisoberliga – nach dem Verzicht von Al. Groß-Rohrheim – in die Relegation zur Gruppenliga nachrückte. Dieser Wettbewerb kam dann aber nach einem Rechtsstreit in einem Nachbarkreis nicht über den ersten Spieltag hinaus und alle Teilnehmer wurden in einem vermeintlich salomonischen Urteil zu Aufsteigern erklärt.

Ungeachtet dessen erspielten sich unter anderem der SC Olympia Lorsch in der A- und der FC Italia Bensheim in der D-Liga die Meisterschaft inklusive Aufstieg. In der Verbandsliga mussten der FC 07 Bensheim und FC Alsbach in den bitteren Apfel des Abstiegs beißen. kr

