Reicht spielerisches Potenzial für den Titel?

In diesem Jahr ist alles anders beim SV Waldhof Mannheim. Nachdem in den Vorjahren die Aufstiegsspiele gegen den VfL Sportfreunde Lotte (0:0, 0:2) verdient und gegen den SV Meppen (0:0, 4:5 n. E.) unglücklich verloren gegangen waren, startete man am Alsenweg das neue Unternehmen „Aufstieg in die 3. Liga“ jeweils mit einer gehörigen Portion Aufbruchstimmung. Davon ist dieses Mal nach dem Chaos-Abbruch gegen den KFC Uerdingen nur wenig zu spüren.

Der Kader weist derzeit noch eine zu geringe Breite für 34 Spieltage auf, an denen man gerne wieder oben mitspielen will. Zudem hat man unmittelbar nach dem Uerdingen-Spiel mit übertriebenem Aktionismus dem DFB mit einem vorschnell formulierten Maßnahmen-Katalog eine Karte hingespielt, die dieser von sich aus vermutlich nicht einmal gefordert hätte, nun aber genüsslich aufgenommen und in die Auflagen des erstinstanzlichen Urteils gepackt hat.

Kader SV Waldhof Trainer: Bernhard Trares (52), Co: Benjamin Sachs (37), Torwart-Coach: Rolf Mossmann (49). Tor: Christopher Gäng (30), Markus Scholz (30), Konstantin Weis (21). Abwehr: Mete Celik (21), Kevin Conrad (28), Florian Flick (18/Jugend), Jan Just (21/Schott Mainz), Marco Meyerhöfer (22), Michael Schultz (25), Mirko Schuster (24). Mittelfeld: Dorian Diring (26), Maurice Hirsch (Stuttgarter Kickers), Timo Kern (28/FCA Walldorf), Gianluca Korte (27), Raffael Korte (27), Morris Nag (21/VfR Worms), Marco Schuster (22), Jannik Sommer (26), Sinisa Sprecakovic (19), Jonas Weik (18/Jugend). Angriff: Maurice Deville (26), Valmir Suleymani (22/Hannover 96), Jesse Weißenfeld (26/Stuttgarter Kickers). Abgänge: Dennis Rothenstein (VfB Halberstadt), Daniel di Gregorio (FC Homburg), Nicolas Hebisch (FCV Köln), Benedikt Koep (TSV Haiger), Jesse Weipert (Neckarsulmer SU), Simon Tüting (FVF Heddesheim), Ilias Tzimanis (FCA Walldorf), Patrick Mayer (SV Beuren), Kubilay Dogan, Hassan Amin, Andreas Ivan, Kevin Nennhuber (unbekannt).

Die Aufgabe der Otto-Siffling-Tribüne (OST) als Fanblock ist in der momentanen Phase der größte Aufreger im Fan-Umfeld. Insbesondere die erste Heimpartie gegen den SSV Ulm 1846 (0:1) war eine jener Partien, die mit einer stimmgewaltigen Wand auf der OST früher womöglich noch gedreht worden wäre. Stattdessen waren die Ultras der Partie komplett fern geblieben, der im Stadionrund versprenkelte Rest versuchte sich zeitweise in Anfeuerungsrufen, doch diese erreichten zu keiner Zeit die Intensität der letzten Jahre. Sportlich wurde die 0:1-Niederlage gegen die „Spatzen“ dem Auftritt der Mannheimer nicht gerecht. Das spielerische Potenzial im Team ist erkennbar.