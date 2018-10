Requiem und Schicksalslied

Der Kartenvorverkauf für die Konzerte des Konzertchors Cantus Vivus Bergstraße in Zusammenarbeit mit der Ökumenischen Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße hat begonnen. Sie finden statt am Samstag, 17. November, um 18 Uhr in St. Laurentius, Weinheim, sowie am Sonntag, 18. November, (Volkstrauertag) um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Schriesheim. Auf dem Programm stehen zwei Meisterwerke von Johannes Brahms (1833-1897): ein deutsches Requiem für zwei Solostimmen, Chor und großes Symphonieorchester und das Schicksalslied nach Friedrich Hölderlin für Chor und Orchester. Vergünstigte Konzertkarten gibt es unter vvk.cantusvivus.de, in Weinheim in der Buchhandlung Beltz im Atrium und im Musikhaus Metz in der Grundelbachstraße, in Schriesheim in Utes Bücherstube. WN

