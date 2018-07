Restaurant im Schlosspark macht dicht

Anzeige

Nun droht also knapp eineinhalb Jahre später das komplette Aus. Probleme hatten sich schon länger angedeutet. So musste die geplante Eröffnung des Kiosks am Teich immer wieder „wegen Personalmangels“ wie es hieß verschoben werden. Immerhin gab es in dieser Hinsicht einen kleinen Lichtblick in diesem Frühjahr: Seit April betreiben die drei Weinheimer Freundinnen, Sonja Kunz, Lucia Kratzer und Anke Sickinger-Fetzner das Kiosk – und das durchaus erfolgreich, wie Pressesprecher Roland Kern betont. Das Kiosk bleibt, losgelöst von den Vorgängen im Restaurant auch ganz normal geöffnet. Thorsten Bamberger war am Dienstag für die Redaktion nicht zu erreichen. vmr

