Revivalparty mit Musik der Siebziger

Das musikalische Jahrzehnt der 70er-Jahre steht bei der kommenden Revivalparty im Beat Club Weinheim in der Villa Titiania, Birkenauer Talstraße 11, am Donnerstag, 29. März, um 21 Uhr an. Das 70er-Revival wurde bewusst auf den Gründonnerstag vorgezogen wegen des darauffolgenden Karfreitag.

Auf der Playliste von DJ Rockin’ Rolf stehen die Hits aus der glamourösen Rock-Zeit, die Disco-Scheiben aus den Siebzigern, oder eben die Pop-Partymusik über Middle Of The Road, Les Humphries Singers und anderen. Am Revivalabend an Gründonnerstag wird außerdem noch die dritte Runde der Oldiewahl 2018 durchgeführt. Der Einlass bei freiem Eintritt ist ab 20 Uhr.Weitere Informationen unter www.beatclub-weinheim.de