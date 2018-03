Anzeige

Mit der geballten Kraft des Schlagwerkes in einer unglaublichen Vielfalt, raffinierten elektronischen Effekten, einer stimmungsvollen Licht-Show und jeder Menge ansteckendem Humor präsentierten „Power Percussion“ aus München in der Stadthalle ein Rhythmus-Feuerwerk der Superlative. Rund 500 Zuschauer, darunter viele junge Leute, konnten sich dem tiefen Klang der unzähligen Pauken, den treibenden Tönen der Snares und der Tom-Toms sowie den melodischen Klängen des Marimbafons und zahlreicher anderer exotischer Percussion-Instrumenten nicht entziehen. Hinzu kam ein Sammelsurium aus Alu-Leitern, Blechtonnen und Wasserrohren, die von den vier Drummern in rasendem Stakkato mit ihren Sticks bearbeitet wurden.

Die ohrenbetäubende Lautstärke, mir der – unter anderem – die elektronisch verstärkten Paukenschläge aus den riesigen Boxen hämmerten, schlugen selbst ältere Zuschauer nicht in die Flucht. Einige behalfen sich mit Ohrstöpseln. Vielleicht lag die große Begeisterung bei allen Altersgruppen auch daran, dass die sympathischen Drum-Akrobaten Stephan Wildfeuer, Rudi Bauer, Jürgen Weishaupt und Christoph Schmidt mit jeder neuen Schlag-Performance eine unbändige Spielfreude an den Tag legten und mit ihrem ansteckenden Lachen auch die Zuschauer für sich einnahmen, für die diese geballte Ladung an Moves, Groves und donnernden Beats nicht gerade alltäglich war.

Die vier Musiker aus München, die allesamt klassisches Schlagzeug studiert haben, trommelten sich an diesem Abend mit ihren kraftvollen Beats und ihrer Begeisterung, auf alles drauf zu hauen, was Töne gibt, nicht nur in die Herzen der Zuschauer, sondern auch in die Beine. Begeisterte Johl- und Pfeif-Konzerte begleiteten die mitreißenden Rhythmus-Kunststücke, als die vier, wie von Sinnen, mit Maurerspachteln auf eine Stahlrohr-Konstruktion eindroschen oder bunte Kunststoffeimer, die sie sich in einer artistischen Jonglage zuwarfen, mit atemberaubenden Trommelwirbeln bearbeiteten. „Power-Percussion“ ist ein dichtes interaktives Zusammenspiel von Gleichgesinnten, die für den Rhythmus leben.