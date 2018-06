Riesensieg für Manuel Just – just am Geburtstag seiner Frau

Anzeige

Für 18.30 Uhr ist das Erscheinen von Manuel Just angekündigt – es ist 18.29 Uhr, als er eintrifft. Seine Genauigkeit sogar in solchen Dingen darf nun auch in Weinheim Kult werden. Um 18.42 Uhr werden in einem Stimmbezirk 82 Prozent für Just gezählt. Der nimmt es mit Humor: „Spätestens, wenn mehr als 100 Prozent für mich vermerkt werden sollten, würde ich mich wundern.“

Er kann es kaum fassen. „Als ich heute morgen mit meiner Frau diskutiert habe“, so erzählt er, „waren wir uns einig – zwischen 40 und 50 und mit viel Glück 51 Prozent.“ Es ist mehr als Glück. Immer mehr stürmen auf ihn ein, um ihm zu gratulieren. Doch noch wehrt er ab: „Noch nicht!“, sagt er freundlich, aber bestimmt. Traut er dem Frieden nicht? Oder ist er zu korrekt, um sich vorzeitig feiern zu lassen? Doch als die Mitbewerber kommen, gibt es kein Halten mehr: Für die Kandidatin der SPD gibt es eine feste Umarmung.

Um 19.25 Uhr das Endergebnis: Beifall brandet auf, Just reckt die Arme hoch – für seine Verhältnisse ein Ausbruch an Emotionen. Aus dem Stegreif hält er eine kurze Rede. Erste programmatische Ankündigungen finden sich darin nicht, dafür in den Interviews. Er wirbt für eine „hervorragende Diskussionskultur“ in Weinheim. Und er sieht sich wie in Hirschberg auch hier als Gestalter: „Es wird abzuprüfen sein, wie meine eigenen Ideen mit den bereits getroffenen Entscheidungen, die vorwiegend in die richtige Richtung gehen, in Übereinstimmung gebracht werden können.“ Am 13. August ist sein erster Arbeitstag – in Weinheim Kerwe-Montag.

Doch gestern Abend wird erst einmal gefeiert: Manuel Justs Sieg – just am Geburtstag seiner Frau.

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.06.2018