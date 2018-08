Rippenweier erhält Rasen

Für den SV Rippenweier brechen neue Zeiten an: mit einem Kunstrasenplatz auf neustem Stand der Technik will der Verein im Weinheimer Odenwaldstadtteil seine Zukunft sichern. Die Stadt Weinheim hilft dabei, wie immer, wenn ein Verein einen Kunstrasenplatz baut, mit einem Förderanteil in Höhe von 100 000 Euro, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt.

Um diese Förderung festzuschreiben, haben Vertreter der Stadt und des Vereins einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Für den SV Rippenweier war Dennis Bickel an der Vertragsunterzeichnung beteiligt; Ortsvorsteherin Anja Blänsdorf war dabei. Sie gab ihrer Freude Ausdruck, dass die Stadt auch hinter dem Vereinsleben in Rippenweier steht. Bickel erläuterte, dass der Verein noch im August mit der Baumaßnahme beginnen will, in die auch einige Eigenleistung gesteckt werden soll.

270 000 Euro betragen die Gesamtkosten, wobei Bickel und Blänsdorf inbesondere auf das Engagement von Thorsten Göpfert verwiesen, der unter anderem bei der Hopp-Stiftung weitere Spenden möglich machen konnte. Der SV Rippenweier hat rund 450 Mitglieder, die Fußballabteilung besteht aus rund 140 Kickern, darunter eine beträchtliche Zahl von Kindern und Jugendlichen. whm

