Ritschweier feiert Scheuerfest

Anzeige

Es ist der kleinste Ortsteil der Großen Kreisstadt Weinheim - und schon sehr stark vom Odenwald geprägt: Das Dorf Ritschweier feiert aber einmal im Jahr ein ganz besonders uriges Fest: Das Scheuerfest in und um eine gemütliche Scheune am Bauernhof-Kippenhan. Ortsvorsteher Karl-Friedrich Kippenhan, der Ortschaftsrat und die Freiwillige Feuerwehr laden gemeinsam ein.

Das 35. Scheuerfest findet jetzt am Wochenende 23. und 24. Juni statt, samstags ab 19 Uhr, sonntags von 10 Uhr bis 15 Uhr. An Speisen werden angeboten: Honigkrustenbraten mit Kartoffelsalat, Krautschupfnudeln mit Kassler, Pulled Pork Burger, Crespelle mediterran, Bratwurst, Currywurst und Pommes Frites, ab 22 Uhr ist Barbetrieb. Zum Frühschoppen am Sonntag gibt es Wellfleisch mit Kraut, Rippchen mit Kraut, Bratwurst, Currywurst, Pommes Frites und Handkäs mit Musik, später dann Kaffee und hausgemachten Kuchen. Gegen 12 Uhr tritt der Männergesangsverein Hohensachsen auf. Der Eintritt ist frei!

Am Samstag kann man vor Ort bei einem Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft parallel das WM-Spiel Deutschland - Schweden verfolgen. whm