Der gefahrene Grandland X 1.2 Benzindirekteinspritzer entwickelt 130 PS und ein maximales Drehmoment von 230 Nm. Der Dreizylinder hat in 10,1 Sekunden die 100-Kilometer-Marke erreicht. Der Vortrieb endet bei 188 km/h. Die manuelle Sechs-Gang-Schaltung gibt sich leicht hakelig. Die leichtgängige Lenkung hinterlässt aber einen ordentlichen Eindruck. Das Fahrzeug bewegt sich insgesamt ziemlich leichtfüßig. Zwar werden nur die Vorderräder angetrieben und Allrad gibt es weder für Geld noch für gute Worte. Doch Opel verspricht mit der elektronischen Traktionskontrolle IntelliGrip (optional) beste Haftung in den verschiedensten Fahrsituationen. Dabei kann der Fahrer fünf Modi wählen. Das System passt dann die Kraftverteilung an die Vorderräder an.

Einstiegspreis bei 24 000 Euro

Mit an Bord sind die verschiedensten Assistenzsysteme, wie Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Müdigkeitsalarm, automatischer Parkassistent oder eine 360-Grad-Kamera. Der Opel Grandland X Business Innovation 1.2 kostet 30 465 Euro. Der Einstiegspreis liegt bei 24 000 Euro.

