Rock, Pop und böhmische Volksmusik

Viel Musik wird bei der Reichenbacher Kerb an diesem Wochenende geboten. Drei Live-Bands und die Lindenfelser Trachtenkapelle wurden engagiert, die bestimmt für beste Stimmung sorgen werden.

Zum Kerweauftakt spielt am Freitag, 24. August, die Trachtenkapelle aus Lindenfels im Gasthaus „Zur Traube“ am Marktplatz. Die Trachtenkapelle tritt in Odenwälder Trachten aus der Zeit von 1860 bis 1900 auf.

Sie ist bekannt für ihre traditionelle volkstümliche Blasmusik. Besonders gepflegt wird von den Mitgliedern der Kapelle die böhmische Blasmusik, die viele Anhänger hat.

Wer lieber andere Musik mag, der hat am Freitag die Auswahl: In der TSV-Turnhalle im Brandauer Klinger wird DJ Fürth 42 die richtige Musikauswahl treffen. Und im Brunnenstübchen spielt die Gruppe K-Manic.

Musikprogramm bis zum Montag

Die sechs Musiker verstehen sich auf Party-Musik aus den Sparten Rock und Pop. Viele bekannte Songs haben sie in ihrem Cover-Repertoire.

Nicht verpassen sollten die Reichenbacher und ihre Gäste am Samstag, 25. August, die Band Daily Friday. Die Gruppe steht für „Live-Party, Rock, Pop, Entertainment und pure Leidenschaft“ wie es in einer Ankündigung heißt.

Es wird nicht nur Musik gemacht oder gesungen, ein Erlebnis sind auch die Bühnenshows. Das Konzert im Innenhof des Gasthauses Zur Traube beginnt um 20 Uhr.

Weitere Musik auf dieser Kerb wird am Sonntag, 26. August, geboten. Ab 19 Uhr legt DJ Heroes im Brunnenstübchen auf.

Und zum Kerweausklang am Montag, 27. August, spielt dann noch die Gruppe Bonanzaz im Innenhof des Gasthauses Zur Traube. jhs

