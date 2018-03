Romantik im Bayerischen Wald

Anzeige

Das Bayerwaldresort & Wellnesshotel Hüttenhof im Bayerischen Wald ist der ideale Rückzugsort für Paare, die den Luxus und die Ruhe des Landlebens suchen. Durch eine auf 3000 Quadratmeter vergrößerte Wellnesslandschaft erhält der Genuss im Dreiländereck Bayern-Österreich-Tschechien eine zusätzliche Dimension.

Der Blick schweift von der Mittelgebirgslandschaft auf etwa 800 Metern am Rande des Nationalparks Bayerischer Wald über den Graineter Kessel mit seinen weiten Wiesen und sanften Hügeln bis zum Alpenbogen am Horizont. Das Bayerwaldresort & Wellnesshotel Hüttenhof der Gastgeberfamilie Paster zählt zu den besten Adressen im Bayerischen Wald. Seit Herbst 2017 werden Urlauber in dem Vier-Sterne-Haus mit noch mehr Wärme und Geborgenheit umfangen. Dafür sorgt die vergrößerte Wellnesslandschaft mit In- und Outdoor-Infinity-Pool, Saunarium, Relax-Oasen, Ruheräumen und Wellness-Bistro. Bei den Anwendungen und Massagen in den Natur-Spa-Behandlungsräumen auf zwei Etagen kommen selbst verwöhnteste Wellnessfans ins Schwärmen. Die Panorama-Sauna im Sky-Spa mit grandiosem „Überblick“ über den Bayerwald gilt bei vielen auch im übertragenen Sinne als Hot Spot.

Puren Genuss lassen viele Paare einer ausgiebigen Wellness-Einheit folgen: Bei einem Aperitif in der geschmackvoll-modernen Lounge, gefolgt von einem köstlichen Dinner aus der mehrfach ausgezeichneten, regionalen Küche in einer der Restaurant-Stuben. Am offenen Kamin findet ein perfekter Urlaubstag seinen Abschluss, bevor sich Paare in die Romantik-Suite „Nur wir Zwei“ mit Privat-Spa und Effektkamin zurückziehen.