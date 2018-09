Ronny Meyer berät vor Ort

Auch in diesem Jahr ist das Sanierungsmobil Baden-Württemberg wieder im Südwesten unterwegs. In der rollenden Energiesparausstellung werden die wichtigsten Energietechniken für zukunftsfähige Altbauten anschaulich gezeigt. Jetzt macht das Mobil des Informations- und Beratungsprogramms Zukunft Altbau gemeinsam mit dem Energieberater, Autor und Musiker Ronny Meyer Halt in Weinheim.

Am Samstag, 29. September, können sich Besucher von 10 bis 16 Uhr auf dem Dürreplatz über mögliche Energieeinsparmaßnahmen informieren. Eine persönliche Beratung erhalten sie von Ronny Meyer sowie dem Team der KliBA gGmbH Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis.

Verschiedene Thementafeln

Das eigens konzipierte, ganztägige Unterhaltungsprogramm rund um alle Themen der energetischen Sanierung mit Ronny Meyer ist eine Mischung aus Entertainment und Initialberatung für Eigenheimbesitzer. Es reicht von Heizungs-Schnellchecks über Vorträge bis hin zu Initialberatungen durch Gebäudeenergieberater aus der Region.

Beispiele aus dem Programm sind der Vortrag „Energiespar-Irrtümer ausgeräumt – 10 Mythen, 10 Richtigstellungen“ sowie ein Sanierungsquiz. Im Inneren des Mobils werden verschiedene Thementafeln präsentiert, heißt es in einer Pressemitteilung. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018