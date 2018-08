Rote Farbe sichert Radler

Rote Farbe auf dem Boden warnt Autofahrer vor Radlern. © Stadt weinheim

Es gibt eigentlich keine Stellen mehr im Weinheimer Stadtgebiet, an denen sich Unfälle häufen. Darauf weist die städtische Pressestelle in einer Mitteilung hin. Eine vierteljährliche Verkehrsbesprechung, an der Polizei und Straßenbauamt sowie aus Weinheimer Sicht die Verkehrsabteilung des Ordnungsamtes, das Tiefbauamt und das Amt für Stadtentwicklung sowie eine Vertreterin der Verkehrswacht teilnehmen, sorge dafür. Regelmäßig würden dort Unfallhäufungen vorgelegt, besprochen und gemeinsam Lösungen zur Abhilfe gesucht.

Neuester Fall: Die Parkplatzeinfahrt von der B3 auf den Parkplatz von ALDI und DM-Markt, etwas südlich und gegenüber des OEG-Bahnhofs. In Jahren 2014 bis 2016 hatten sich nach Angaben der Polizei an dieser Parkplatzzufahrt sieben Unfälle zwischen Autos und Radfahrern ereignet.

Autofahrer missachten Vorfahrt

Zwei dieser sieben Unfälle passierten, als von der B 3 abbiegende Autos den Vorrang der Radfahrer nicht beachtet hatten. In fünf Fällen hatten waren es aus dem Parkplatz ausfahrende Autofahrer. Im Frühjahr 2017 beschloss man in der Verkehrsbesprechung zu handeln, um die Reihenfolge und die Vorfahrtsregelung klarer darzustellen – zum Schutz der Fahrradfahrer. Die Lösung: Geh- und Radweg vor der Parkplatzzufahrt wurden in voller Breite rot eingefärbt und mit Radfahrer-Piktogrammen versehen.

In der jüngsten Besprechung im Rathaus konnte Jörg Hofer vom Stabsbereich Einsatz des Mannheimer Polizeipräsidiums jetzt eine ganz neue Bilanz vorlegen. „Unsere Maßnahme war erfolgreich“, teilte er am Runden Tisch mit. Im Juni 2017 war die Markierung von der Stadt Weinheim aufgetragen worden, Ende Juni 2018 – nach einem Jahr also – ergab sich folgendes Bild: seit der Einfärbung des Geh- und Radwegs hatte sich gerade mal noch ein einziger Unfall des Musters ereignet. Fazit der Stadt: Das Radfahren in Weinheim ist ein Stück sicherer geworden. whm

