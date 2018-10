Running Five spielt auf

Mit 25 Jahren ist man bekanntlich im allerbesten Partyalter. Kein Wunder also, dass der Förderverein Kreispflegeheim Weinheim sein 25-jähriges Jubiläum mit fetziger Live-Musik feiern wird. „Elektrisierende Partymusik“ verspricht die Band „Running Five“, die sich nicht nur in der Rhein-Neckar-Region einen Namen gemacht hat, heißt es in einer Pressemitteilung der GRN.

Am Samstag, 6. Oktober, gibt sie um 14.30 Uhr in der Kapelle des GRN-Betreuungszentrums Weinheim ein Benefizkonzert. „Die Bewohner des Betreuungszentrums, deren Freunde und Bekannte sowie alle, die gerne gute Musik hören und bereit sind, eine Kleinigkeit zu spenden, sind herzlich eingeladen“, so Andreas Muschalle, Vorsitzender des Fördervereins.

Neben professionell fetziger Musik verspricht er den Gästen Kaffee, selbst gebackene Waffeln und alkoholfreie Getränke. Der Erlös des Benefizkonzerts kommt besonderen Projekten des GRN-Betreuungszentrums Weinheim (früher „Kreispflegeheim“) zugute. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.10.2018