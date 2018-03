Salben vom Kräutergarten

Anzeige

Weinheim.In einem Nachmittags-Seminar gibt Astrid Eichelroth, die Leiterin des Weinheimer Heilkräutergartens im Schlosspark, ihre Erfahrungen in der Herstellung von Salben weiter. Am Samstag, 14. April, zeigt sie von 14 bis 17 Uhr im Gemeindehaus der Johannisgemeinde, Hauptstraße 127, wie man aus der im Kräutergarten vorkommenden Beinwellwurzel Salben herstellen kann. Anschließend fertigen die Teilnehmer eine solche Salbe an und jeder kann sich ein Töpfchen selbst gemachte Beinwellsalbe mitnehmen. Anmeldung unter Gartentelefon 06201/690 31 23. red