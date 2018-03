Anzeige

Köln.Wer hätte das vor wenigen Jahren gedacht? Passanten bleiben stehen, laufen um das Auto herum und heben anerkennend den Daumen nach oben. Hier steht kein rassiges italienisches Modell – es ist ein Volvo, der neue XC60. Vorbei sind die Zeiten, als Schuhkartons den schwedischen Designern als Vorlage dienten, inzwischen muten die Modelle eher wie ein stylishes Loft an.

Volvo XC60 D4 4WD R-Design Motor: Vierzylinder-Diesel

Vierzylinder-Diesel Hubraum: 1969 ccm

1969 ccm Leistung: 140 kW/190 PS

140 kW/190 PS Max. Drehmoment: 400 Nm

400 Nm Antrieb: Allradantrieb, Acht-Gang-Automatikgetriebe

Allradantrieb, Acht-Gang-Automatikgetriebe Höchstgeschw.: 205 km/h

205 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 8,4 Sekunden

0-100 km/h in 8,4 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 6,3 l, außerorts: 5,1 l, gesamt: 5,6 l

innerorts: 6,3 l, außerorts: 5,1 l, gesamt: 5,6 l CO2-Emission: 148 g/km

148 g/km Abgasnorm: Euro 6d

Euro 6d Länge: 4688 mm, Breite: 1902 mm, Höhe: 1651 mm

4688 mm, Breite: 1902 mm, Höhe: 1651 mm Leergewicht: 2020 kg

2020 kg Kofferraum: 505 bis 1432 Liter

505 bis 1432 Liter Preis: 49 400 Euro

49 400 Euro Serienausstattung: Kollisionswarner, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, schlüsselloser Zugang, LED-Scheinwerfer, digitale Instrumente, Sportsitze mit Sitzheizung.

Seine Ausstrahlung verdankt der XC60 vor allem der Frontpartie. Klare geometrische Formen, der aufrechte Kühlergrill und die markanten LED-Tagfahrleuchten verleihen dem SUV eine Präsenz im Straßenverkehr, die selbstbewusst wirkt. Dabei tritt der Konkurrent von BMW X3, Audi Q5 oder Mercedes GLC in große Fußstapfen. Sein Vorgänger – fast ein ganzes Jahrzehnt produziert – wurde mehr als eine Million Mal gebaut.

Das Kühle und Geradlinige setzt sich auch im Innenraum fort. In der Mitte des Armaturenbretts dominiert das 12,3 Zoll große Display, an dem sich alles rund um das Fahrzeug einstellen lässt. Das sollte aber im Stand bedient werden, denn der mit schier unendlich vielen Optionen bestückte Monitor fordert ordentlich Aufmerksamkeit. Markant ist der Lautsprecher von Bowers & Wilkins, der wie eine Fahrradlampe unter der Windschutzscheibe thront. Er erinnert an den Zeitmesser im Sport-Chrono-Paket bei Porsche. Die Sitze im XC60 bieten exzellenten Seitenhalt und hohen Komfort und bieten eine schöne Mischung aus Darinversinken und Straffheit. Von Straffheit ist dagegen beim Fahrwerk kaum etwas zu spüren. Es ist voll auf geschmeidiges Abrollen ausgelegt. Bodenwellen, oder sonstige Straßenschäden werden fein von den Passagieren des Volvos ferngehalten. Jegliche Art sportlichen Fahrens allerdings auch.