Sauber wie ein Gebirgssee

Auch der Weinheimer Waidsee liegt parat – allerdings hat der Baggersee im Weinheimer Westen aktuell noch stramme 16 Grad Wassertemperatur. Die Wasserqualität wird wieder top sein, wenn das Strandbad am Samstag, 12. Mai, für die neue Saison öffnet, denn der See wird seit Jahren von drei solargetriebenen „Phosphat-Staubsaugern“ fast so rein wie ein Gebirgsgewässer gehalten. Ab 10 Uhr beginnt die Badesaison, die bis September geht - und irgendwann muss es ja auch mal wärmer werden. Das Strandbadgelände ist jedenfalls fast 40 Jahre nach seiner Eröffnung in Top-Zustand. Die Bäume stehen als groß gewachsene Schattenspender voll im Saft.

Ab dem ersten Tag können auch die Schließfächer wieder kostenlos belegt werden. Im Mai öffnet das Strandbad täglich von 10 bis 19 Uhr. Im Juni, Juli und August montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Im September ist dann wieder von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise sind gleich geblieben. Tageskarten kosten 3,30 Euro, ermäßigt 1,70 Euro. Es gibt aber unter anderem auch Abendkarten für 1,80 Euro, die ab 17.30 Uhr gültig sind. Am Samstag, 2. Juni, bleibt das Strandbad dieses Jahr wegen des Landesturnfestes geschlossen. WN