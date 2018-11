Scala ersetzt den Rapid

Der Skoda Scala soll im Frühjahr 2019 auf den Markt kommen. © Skoda

Weiterstadt.Skoda bereitet den Generationswechsel in der Kompaktklasse vor: Im Frühjahr 2019 soll der Scala den bisherigen Rapid ersetzen. Das teilte der Hersteller jetzt bei abschließenden Testfahrten mit. Preise für den Scala nannte Skoda noch nicht. Das neue Modell, das zunächst mit dem schrägen Heck des bisherigen Spaceback starten wird, misst 4,36 Meter in der Länge und soll vor allem mit seinem Platzangebot überzeugen. So verspricht Skoda für die zweite Sitzreihe mehr Kniefreiheit und einen Kofferraum, der 467 bis 1410 Liter fasst.

In Fahrt bringen den technisch eng mit den VW Polo verwandten Scala laut Autohersteller Skoda zunächst drei Benziner mit 1,0 Liter Hubraum und drei Zylindern oder 1,5 Litern Hubraum und vier Zylindern. Die Leistungen reichen von 70 kW/95 PS bis 110 kW/150 PS. Ein Diesel schöpft aus 1,6 Litern Hubraum 85 kW/115 PS. Dazu gibt es einen 66 kW/90 PS starken Dreizylinder, der mit Benzin oder mit Erdgas betrieben werden kann. tmn

