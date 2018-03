Schachspielen für den guten Zweck

Anzeige

„Setz’ Krebs schachmatt“ heißt die Hilfsaktion des 13-jährigen Lukas Muths (Bild). Muths ist ein cleverer Junge aus Leimersheim in der Verbandsgemeinde Rülzheim (Kreis Germersheim). Er spielt Schach, seit er vier Jahre alt ist. Als ein Freund von ihm an Knochenkrebs starb, wollte er helfen. Also überlegte er sich, seine Leidenschaft Schach in den Dienst einer guten Sache zu stellen und Spenden zu sammeln. Er spielte in Einkaufszentren, im Eiscafé, auf Weihnachtsmärkten. Bislang hat der Südpfälzer so knapp 12 000 Euro für die Deutsche Leukämie-Forschungshilfe gesammelt.