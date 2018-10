Schall, Rauch und die Zarenabkömmlinge

Es reichten ein paar Namen, um Serienfans in Aufregung zu versetzen: Diane Lane, Aaron Eckhart, Isabelle Huppert, Noah Wyle, Christina Hendricks – und natürlich Matthew Weiner, Schöpfer der Serie „Mad Men“. Weil Namen zumindest in der Entertainmentbranche nicht Schall und Rauch sind, wählte Weiner für sein Nachfolge-Projekt ebenfalls einen prominenten: „The Romanoffs“.

Seit dem 12. Oktober zeigt Amazon mit der achtteiligen Anthologie-Serie „The Romanoffs“ das Leben der vermeintlichen Nachkommen der Zarenfamilie Romanov. In jeder Folge präsentiert Weiner dem Zuschauer neue Hauptfiguren, die an neuen Handlungsorten völlig andere Probleme haben als die Personen zuvor. Dadurch steht jede Folge für sich allein. Falls Folge überhaupt der richtige Begriff ist, haben die ersten drei Teile mit jeweils 90 Minuten doch eher Spielfilmlänge.

Formatwechsel in Folge

Zunächst lernt man die versnobte Anushka (Marthe Keller) kennen, die ihrem Neffen Greg (Aaron Eckhart) nicht den Gefallen tut, den goldenen Löffel abzugeben. Das Nervenkostüm der rassistischen Alten wird mit dem muslimischen Hausmädchen Hajar (Inès Melab) auf die Probe gestellt. Könnte man den Einstiegsfilm als Culture-Clash-Komödie bezeichnen, entpuppt sich die zweite Episode mit Kerry Bishé („Halt and Catch Fire“) und Corey Stoll („House of Cards“) als Beziehungsdrama. Die dritte hingegen wartet mit „Mad Men“-Star Christina Hendricks, Frankreichs Leinwandgöttin Isabelle Huppert und Suspense auf.

So wie in der Serie „Room 104“ weiß der Zuschauer bei „The Romanoffs“ nie, was ihn in der nächsten Folge erwartet. Das macht die Sache natürlich jede Woche aufs Neue spannend, hat jedoch den Nachteil, dass für das Kennen- und Liebenlernen einer Figur wenig Zeit bleibt. Das funktioniert in den ersten Folgen nur bedingt. Zwar ist es eine Freude, Altstar Marthe Keller im Schlagabtausch mit dem französischen Nachwuchstalent Inès Melab zu sehen. Doch die Geschichte ist alles andere als originell. Die zweite Episode, in der ein Gerichts-Jury-Mitglied seiner Mitjurorin Avancen macht, bekommt gar einen unangenehmen Beigeschmack, wenn man die Belästigungsvorwürfe gegen Weiner im Hinterkopf hat.

Auch die Charaktere wirken nur oberflächlich ausgearbeitet. Willkürlich erscheinen die Änderungen in ihren Verhaltensmustern, was die Wendungen unglaubwürdig macht. Mag sich das im weiteren Verlauf noch ändern: Besonders hoch ist die Motivation, dranzubleiben, nach dem überlangen und mittelmäßigen Auftakt nicht gerade. tsch

