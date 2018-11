Schienen sollen geschmiert werden

Den Quietschgeräuschen an den Schienen im Weschnitztal will die Deutsche Bahn mit Schienenschmiereinrichtungen zu Leibe rücken. Darüber informiert der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Meister (CDU) in einer Pressemitteilung. Nachdem Bürger aus dem Weschnitztal ihn auf das störende Kurvenquietschen aufmerksam gemacht hatten, wandte er sich an die Deutsche Bahn.

Wie die Bahn ihm nun mitgeteilt habe, sei vorgesehen, auf der Strecke zwischen Weinheim und Fürth im Bereich der Stadt Weinheim sowie der Ortschaften Birkenau und Rimbach insgesamt neun Schienenschmiereinrichtungen einzubauen. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass auf diese Weise eine Entlastung von fast 1000 Anwohnern möglich sei, die in Hörweite von Kurven mit relevanten Kurvenradien leben.

Die Maßnahme sei kürzlich für eine Umsetzung im ersten Quartal 2019 beantragt worden, wobei eine behördliche Bestätigung noch ausstehe. Die Finanzierung solle über das Lärmsanierungsprogramm des Bundes erfolgen. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018