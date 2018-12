Schlemmen, wandern und singen

In Weinheim wird es niemandem langweilig: Schon die ersten Monate des neuen Jahres sind gespickt sind mit besonderen Veranstaltungen. Wie die Stadt mitteilt, machen einige erstmals Station unter den beiden Burgen. Der Veranstaltungskalender für das erste Quartal 2019, den die Stadt jetzt herausgebracht hat, weist darauf mit einer Jahresübersicht hin.

Zum Beispiel wird eine „Street Food Tour“ vom 3. bis 5. Mai in beiden Schlosshöfen Station machen. Dabei begeistern Gastronomen, mobile Garküchen und sogenannte Foodtrucks mit Kochkunst aus aller Welt und bilden zusammen einen bunten Markt der Genüsse. Gastronomen aus der Stadt können sich ebenfalls für das Festival bewerben (www.streetfood-tour.de).

Neu im Programm 2019 ist ein ganztägiges Chorkonzert, organisiert von einer Weinheimer Gruppe, die sich „Doch Europa!“ nennt und durchaus im zweideutigen Sinne um „Stimmen für Europa“ wirbt, denn am Sonntag, 26. Mai, wird das Europaparlament gewählt. Weinheim stimmt mit Auftritten möglichst vieler Chöre zwei Wochen zuvor, am Sonntag, 12. Mai, auf das Ereignis ein. Bei diesem Gesangsevent, das am Blauen Hut stattfindet, sind die Bürgerstiftung, die Musikschule, das Bündnis „Weinheim bleibt bunt“ und die Stadt Kooperationspartner.

Am Samstag, 25. Mai, ist Weinheim dann erstmals Start und Ziel der „Rhein-Neckar 50“, das ist – ebenfalls als Teil einer bundesweiten Reihe – ein Wanderevent mit überregionaler Ausstrahlung. Der Name weist übrigens auf die Streckenlänge hin: Sie ist stattliche 50 Kilometer lang und führt durch den Weinheimer Wald, vorbei an den Burgen und dann in Richtung Heidelberg, Blütenweg und Burgensteig nutzend, wieder zurück nach Weinheim. Start und Ziel ist im Schlosshof. Erwartet werden einige hundert Teilnehmer und weitere zahlreiche Besucher. (Anmeldungen sind möglich unter www.rhein-neckar50.de)

Im ersten Quartal lockt Weinheim ebenso mit all den bekannten und traditionsreichen Frühjahrsveranstaltungen wie der Straßenfastnacht auf dem Marktplatz am 5. März und dem Sommertagszug am 31. März. Den Pflänzeltag am 7. April kann man sich jetzt schon vormerken.

Auch im Jahr 2019 wird der Veranstaltungskalender der Stadt regelmäßig jedes Vierteljahr erscheinen. Das Heftchen wird immer in einer Auflage von 10 000 Exemplaren gedruckt und erscheint jeweils zwei Wochen vor dem Zeitraum der Veranstaltungen. Das Kulturbüro arbeitet also jetzt schon an den Terminen des zweiten Quartals 2019. Der Veranstaltungskalender wird kostenlos verteilt, er finanziert sich über Anzeigen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018