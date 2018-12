Schmuck und Uhren gestohlen

Schmuck und Uhren im Wert von insgesamt etwa 7000 Euro hat ein noch nicht ermittelter Täter bei einem Einbruch in Weinheim erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gelangte der Einbrecher zwischen Heiligabend, 18 Uhr, und Dienstag, 25. Dezember, 12 Uhr in das Einfamilienhaus. Die Hauseigentümer waren in dieser Zeit nicht zu Hause. Der Unbekannte brach zunächst die Gartentür auf und gelangte so auf das Grundstück. Anschließend hebelt er auf der Gebäuderückseite eine Terrassentür auf. Aus den Wohnräumen entwendete der Täter schließlich Schmuck und Uhren, bevor er unerkannt entkommen konnte. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die Ermittlungen aufgenommen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018