Schmunzeln für alle

Im dritten Lego-Film bedroht ein übler Schurke die Klötzchenwelt und auch die Familienverhältnisse eines Lego-Ninja-Kämpfers müssen aufgearbeitet werden. Wer einen Kinderfilm erwartet, täuscht sich gewaltig, denn auch die Erwachsenen können dank pfiffiger Wortgefechte und absurder Ideen auf ihre Kosten kommen. In Ninjago-City treibt Warlord Garmadon sein Unwesen, was die mutigen Ninja-Kämpfer um Lloyd, auf den Plan ruft. Sie wollen ihre Stadt verteidigen.

Der Anführer und Leiter der Gruppe ist der Kung-Fu-Meister Wu, der mit den hitzigen und jungen Ninjas alle Hände voll zu tun hat. Und da gäbe es noch ein Problem: Der fiese Garmadon ist Lloyds Vater. Die kleinen Zuschauer haben einiges zu lachen, denn es wird nicht an Slapstick gespart. So ist Lloyd, der eine klassische Heldenreise durchlebt, intelligent, doch sportlich eine Null. Außerdem ist der Film reich an skurrilen Actionszenen, die auch das erwachsene Publikum zum Schmunzeln bringen werden.

Die „ultimative Waffe“ – ein Laserpointer – lockt eine flauschige Katze, die zwar die Stadt zerstört, aber mit Sicherheit das süßeste Ungeheuer ist, das die Filmwelt seit langem gesehen hat.