Schnörkellose Darstellung

Der 13-jährige Johann wacht auf mit der Ankündigung seiner Mutter in ungewohnter Stimmlage, man müsse „jetzt gemeinsam ein Abenteuer bestehen“: „Jan Philipp ist entführt worden. Die Entführer wollen zwanzig Millionen Mark.“. Als 35-Jähriger hat Johann Scheerer die 33 Tage bis zur Freilassung seines Vaters Jan Philipp Reemtsma in Buchform erzählt. Sie werden ihn so oder so umbringen, geht es ihm in diesen Frühlingswochen 1996 immer wieder durch den Kopf, während der Vater verzweifelte Briefe aus seinem Verlies schickt, zwei vereinbarte Geldübergaben scheitern, Freunde der Familie als Helfer entnervt das Handtuch werfen und die Kidnapper mit der Verstümmelung ihres Gefangenen drohen.

Als allererstes Gefühl nach den Worten der Mutter Ann-Kathrin Scheerer notiert der Autor Erleichterung über die nunmehr sichere Umgehung der Lateinarbeit in der Schule. Es wird blitzartig abgelöst von schlechtem Gewissen: Warum nur war er am Tag vorher beim gemeinsamen Üben so genervt vom „penetrant schlauen Vater“? Ein paar Stunden später hat sich in der Stube der Familienvilla in Hamburg der Krisenstab mit Polizeiexperten, viel Technik zur Telefonüberwachung sowie auch zwei Angehörigenbetreuern installiert. „Wir sind dann wohl die Angehörigen“, folgert der Sohn und wird hier fortan den chaotischen Kampf um die Rettung seines Vaters miterleben. Aus der Perspektive eines 13-Jährigen an der ziemlich komplizierten Schwelle zwischen Kindheit, Jugend und der sich hier so extrem brutal aufdrängenden Erwachsenenwelt.

Die Entführung des Literatur- und Sozialwissenschaftlers Reemtsma, steinreich durch Verkauf seines Erbes aus der deutschen Tabakdynastie, war eines der spektakulärsten Verbrechen der bundesdeutschen Geschichte. Der Bericht des Sohnes, heute Betreiber des Musikstudios Clouds Hill und selbst Vater, präsentiert sich als „Roman“. Nirgendwo aber scheint er angereichert mit Fiktion und bleibt auch sonst angenehm frei von Kunstgriffen. Trotzdem lesen sich die 230 Seiten spannend wie ein guter Roman mit hoher psychologischer Dichte und hochinteressanten Figuren.