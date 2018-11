Schöne Models und Menschen zugleich

Ob in Zeitschriften, Plakaten oder in der Werbung – sie begegnen einem überall. Models, junge und wunderschöne Frauen, die mit ihrem Aussehen und ihrer Ausstrahlung Produkte und Lebensstile verkaufen. „AIDA“ lautet das Ziel des schönen Scheins: „attention“, „interest“, „desire“, „action“. Aufmerksamkeit erzeugen, Interesse wecken, ein Verlangen entfachen, das zur Handlung bzw. zum Kauf bewegt.

Fotografen, Stylisten und Visagisten arbeiten stundenlang daran, die Frauen möglichst werbewirksam in Szene zu setzen. Doch was, wenn der weibliche Körper nicht mehr zur Verkörperung einer Idee oder eines Produkts dient? Wenn die stolzen Gesichter der Modewelt die Mode in den Hintergrund rücken?

Grat zwischen sexy und sexistisch

Eine Versuchsanordnung, der der Stuttgarter Fotograf Uwe Ditz mit seinem Projekt „Raw Selfies“ nachging. Mit einer professionellen Kamera samt Selbstauslöser gewappnet, fertigten 35 internationale Models in ihren privaten Räumlichkeiten Selbstporträts an, sogenannte „Selfies“. „Raw“, rau und ungeschliffen, sind die Aufnahmen, die kaum geschminkt oder bearbeitet, von vermeintlicher Natürlichkeit zeugen. Sie bewegen sich zwischen Authentizität und Selbstinszenierung, zwischen Privatheit und Außenwirkung. Kurzum: Sie geben ein Abbild der Selbstwahrnehmung junger Frauen von heute.

Oftmals ist es in der Medienwelt ein schmaler Grat zwischen sexy und sexistisch. Unterwäsche-Fotos erhalten einen negativen Beigeschmack, wenn sie lediglich als Blickfang dienen. Ohne eine Werbekampagne dahinter, führen die leicht bekleideten Frauen, die Fotografen und Motive in einem sind, mit ihren „Selfies“ den Blick wieder auf das Wesentliche zurück, den eigenen Körper. Ditz befreit sie vom „male gaze“, dem männlichen Blick, der nach den Theorien der Filmwissenschaftlerin Laura Mulveys Frauen stets auf ihre erotische Ausstrahlung reduziere.

Ganz unterschiedlich gehen die Models mit diesem Befreiungsakt um. Sie spielen damit, lachen und rauchen, schneiden Grimassen oder springen wild umher. Auch den eigenen Körper, den letzten natürlichen Rückzugsort in der Schweinwelt, setzen sie mit sinnlich-verspielten Aktaufnahmen in Szene. Mal inszenieren sich die Profis selbstbewusst und dynamisch, mal verkrampft und unsicher. Schnell zeigt sich, dass auch sie nicht frei von Selbstzweifeln sind.

Sie prägen Schönheitsideale

Auch die Sexualisierung der Weiblichkeit tritt zutage: Lustvoll wird in die Kamera geblickt, über die Lippen geleckt und der abwesende männliche Blick wieder hinzufingiert. Dass sich die Models „frei von Fremdeinfluss in einem Moment der Privatheit und Natürlichkeit“ zeigen, hebt Ditz als Chance hervor. Ohne äußere Fremdeinflüsse – das mag sein. In ihre „natürliche“ Darstellung mischt sich jedoch Selbstinszenierung. Ihr Selbstbild ist, so scheint es, geprägt vom Fremdbild. Das eigene Sein wird wieder in den schönen Schein überführt.

Nicht anders ergeht es vielen Frauen, die ihren Körper mit den Bildern in den Hochglanzmagazinen vergleichen. Als Vorbilder prägen Models das Schönheitsideal gleichsam wie Geschlechterstereotype und das Verständnis von Erotik: Nicht allein die vermarkteten Dessous werden gekauft, auch die Mimik und Gestik der Models werden adaptiert, damit den Trägerinnen etwas vom Glanz der Kunstwelt zuteil wird. Was auf die Werbewelt zutrifft, führt Christoph Quarch in seinem Buch „Platon und die Folgen“ ebenso auf die erotische Liebe zurück. Sie wecke den Wunsch, „sich die Schönheit anzueignen, die Schönheit selbst zu haben, also selbst schön zu sein“. Da mag es nicht verwundern, dass bereits bei Jugendlichen eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper stattfindet, den es zu optimieren gilt.

Mit Internetphänomenen wie dem „Thigh Gap“, der Schenkellücke, und dem „Ab Crack“, der Bauchspalte, versuchen junge Frauen mit einem straffen Trainingsprogramm, den naturgegebenen Körper umzuformen. Erneut tritt der verinnerlichte männliche Blick zutage, dem es zu gefallen gilt. Verstärkt wird der Körperkult durch die sozialen Medien, die mit Fotoplattformen die Vergleichsmöglichkeiten und damit den Druck steigern.

Glücklicherweise ist auch eine Gegenbewegung sichtbar, die mit Projekten wie „The Nu Project“ „ehrliche“ Körperbilder verbreiten möchte. Auch in Ditz’ „Raw Selfies“ findet man sie, wenn auch im Verborgenen – die kleinen Makel wie Körperbehaarung, Muttermale und Piercings, die in der perfekt durchstilisierten Scheinwelt sonst keinen Platz hätten. Ditz lässt die Models sein, was sie sind: Menschen.

