Schon fast wie im Sommer

Offenbach.Ohne eine Wolke am Himmel kann die Sonne in den kommenden Tagen für ordentlich Schweiß sorgen. Dank Hoch „Norbert“, das subtropische Luft mitbringt, kann es mancherorts sogar fast 30 Grad heiß werden. Das sagte gestern der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorher. Bei neun bis 14 Sonnenstunden ist auch die UV-Strahlung und damit das Sonnenbrandrisiko nicht zu unterschätzen. Die Freizeitvolleyballer auf unserem Bild (aufgenommen in Oldenburg) genießen einfach nur das tolle Wetter. Ausgerechnet zum Wochenende soll „Norbert“ allerdings zu schwächeln beginnen. Dann könnten die Höchsttemperaturen auch wieder unter die 20-Grad-Marke bis auf 15 Grad tagsüber fallen. dpa